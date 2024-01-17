КАИР, 17 янв — ПРАЙМ. Приостановка прохода судов некоторых компаний через Суэцкий канал носит временный характер, считает глава администрации канала Усама Рабиа. СМИ: торговые суда из США и Великобритании могут остаться без страхования

"Судоходство по каналу идет в регулярном режиме. Приостановка некоторыми компаниями прохода через Суэцкий канал носит временный характер", — говорится в заявлении Рабиа, которое опубликовала администрация Суэцкого канала.

На прошлой неделе Рабиа заявил, что проход судов через Суэцкий канал 1-11 января снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, доходы канала упали на 40%.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что стоимость морских перевозок по Суэцкому каналу выросла на 310% с ноября из-за атак хуситов на суда в Красном море.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.