МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" по итогам 2023 года увеличила перевозки пассажиров на 16,3% по сравнению с 2022 годом – до 47,3 миллиона человек, сообщает пресс-служба группы. Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки пассажиров

"Общий объем перевозок составил 47,3 млн пассажиров, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2022 годом и на 3,3% по сравнению с 2021 годом", – говорится в сообщении.

На международных линиях группа "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров на 79,3% — до 9,6 миллиона человек, на внутренних линиях — на 6,8%, до 37,7 миллиона. Пассажирооборот вырос на 25,4% по отношению к 2022 году, в том числе на 33,6% по авиакомпании "Аэрофлот".

За декабрь группа перевезла 3,7 миллиона пассажиров — на 22,3% больше, чем в декабре 2022 года. Наибольший рост (37,3%) показала авиакомпания "Аэрофлот", которая перевезла 2,1 миллиона пассажиров.

Также сообщается, что авиакомпания "Аэрофлот" за 2023 год увеличила перевозки на 22,8% по отношению к предыдущему году — до 25,2 миллиона пассажиров, а лоукостер "Победа" — на 11,5%, до 13 миллионов пассажиров, следует из данных.

Перевозки авиакомпании "Аэрофлот" на международных линиях составили 7,1 миллиона пассажиров, что на 85,2% больше показателя 2022 года. На внутренних линиях рост пассажиропотока составил 8,4%, до 18 миллионов пассажиров. По итогам декабря 2023 авиакомпания перевезла 2 миллиона пассажиров (рост на 37,3% к декабрю 2022 года).

Лоукостер "Победа" в 2023 году на международных линиях перевез 1,36 миллиона пассажиров, что в 4,4 раза больше уровня 2022 года. На внутренних линиях рост составил 2,6% — до 11,68 миллиона пассажиров. По итогам декабря 2023 года пассажиропоток "Победы" вырос на 12,9% к аналогичному показателю 2022 года и составил 1,03 миллиона пассажиров.