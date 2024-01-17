МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году достигли исторического максимума по объёму перевозок на Восточном полигоне, суммарно было отправлено более 288 миллионов тонн внутрироссийских и внешнеторговых грузов, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на брифинг заместителей главы РЖД Алексея Шило и Михаила Глазкова. Путин назвал генеральную задачу РЖД

"Компания обеспечивает прирост провозных мощностей по восточному полигону. В 2023 году достигли здесь исторического максимума по объёму перевозок. Суммарно отправили на восток более 288 миллионов тонн внутрироссийских и внешнеторговых грузов. Это на 13 миллионов тонн, или 4,6% больше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении.

Компания обозначила увеличение объёмов грузовых перевозок в качестве одной из своих первоочередных задач в 2024 году.

По итогам 2023 года РЖД также установили рекорд перевозок контейнеров — 7,4 миллиона ДФЭ. Ёмкость фитинговых платформ российских операторов достигла более 360 тысяч ДФЭ, а контейнерный парк – свыше 550 тысяч ДФЭ.

Также были обеспечены дополнительные возможности для отправки грузов в направлении Казахстана. По данным РЖД, в 2023 году передача поездов через российско-казахстанские погранпереходы выросла на 4,8%, объём перевозок вырос на 4 миллиона тонн к 2022 году. Кроме того, в прошедшем году в РЖД действовало 50 решений о предоставлении скидок на перевозку грузов в рамках тарифного коридора, что позволило привлечь дополнительно 11 миллионов тонн различных грузов. Многие тарифные решения также пролонгированы на 2024 год.

"Вышли на еженедельное отправление по маршруту контейнерного поезда по коридору "Север-Юг". При этом здесь сохраняются значительные резервы пропускной способности. Достигнутые в 2023 году с зарубежными железными дорогами договоренности о единых пониженных ставках на восточном маршруте коридора продлены на 2024 год", — сообщает перевозчик.