МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. РЖД имеют в парке более 1,3 тысячи единиц техники для борьбы со снегом, в том числе поезда, пробивающие тоннели в нем диаметром несколько метров, сообщили РИА Новости в компании. РЖД достигли исторического максимума перевозок на Восточном полигоне

"Всего — 1311 единиц техники для расчистки путей, в том числе 12 новых машин, которые начали работать в этом сезоне", — сообщили в компании.

В частности, в борьбе со снегом на железных дорогах участвует роторный снегоочиститель.

"Роторный снегоочиститель может буквально прорубать тоннель в снежном покрове шириной до 5 метров и высотой до 4,5 метров. За час машина способна убрать с путей такое количество снега, которое поместилось бы в 200 грузовых вагонах", — рассказали в РЖД.

Данные модели предназначены для расчистки железнодорожных путей от глубоких снежных заносов и отбрасывания снега в сторону на значительное расстояние — до 50 метров.