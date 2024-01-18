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https://1prime.ru/transport/20240118/842825770.html
В РЖД рассказали о поездах, прорубающих тоннели в снеге
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РЖД имеют в парке более 1,3 тысячи единиц техники для борьбы со снегом, в том числе поезда, пробивающие тоннели в нем диаметром несколько метров, сообщили РИА Новости в компании... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, бизнес, новости, ржд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. РЖД имеют в парке более 1,3 тысячи единиц техники для борьбы со снегом, в том числе поезда, пробивающие тоннели в нем диаметром несколько метров, сообщили РИА Новости в компании.
"Всего — 1311 единиц техники для расчистки путей, в том числе 12 новых машин, которые начали работать в этом сезоне", — сообщили в компании.
В частности, в борьбе со снегом на железных дорогах участвует роторный снегоочиститель.
"Роторный снегоочиститель может буквально прорубать тоннель в снежном покрове шириной до 5 метров и высотой до 4,5 метров. За час машина способна убрать с путей такое количество снега, которое поместилось бы в 200 грузовых вагонах", — рассказали в РЖД.
Данные модели предназначены для расчистки железнодорожных путей от глубоких снежных заносов и отбрасывания снега в сторону на значительное расстояние — до 50 метров.