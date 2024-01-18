МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке.

Ранее даты, на которые планируется перенести проведение салона, не назывались.

"Обсуждаются 23-28 июля 2024 года", – сказал один из источников, знакомых с ситуацией.

Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.