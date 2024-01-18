2024-01-18T05:12:24+03:00
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2024
https://1prime.ru/transport/20240118/842825859.html
Источники назвали предварительные даты авиасалона МАКС
Транспорт
Новости
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Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько источников, близких... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, впк, бизнес, экономика, новости, макс, авиация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке.
Ранее даты, на которые планируется перенести проведение салона, не назывались.
"Обсуждаются 23-28 июля 2024 года", – сказал один из источников, знакомых с ситуацией.
Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.