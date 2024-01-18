МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за 2023 год увеличила перевозки самолетами на 9,3%, до 6,1 миллиона пассажиров, следует из информации на сайте перевозчика. Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров в 2023 году

"В 2023 году группа "ЮТэйр" перевезла 6 687 589 пассажиров, из них 6 058 285 — на самолетах, 629 304 — на вертолетах. На самолетах группы пассажиропоток вырос на 9,3% относительно 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что производственный налет вырос на 8,1% к 2022 году и составил свыше 158 тысяч часов, в том числе на вертолетах — 122 тысячи часов.

"ЮТэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В парке компании более 50 самолетов.