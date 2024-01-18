2024-01-18T08:19:06+03:00
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2024-01-18T08:19:06+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240118/842826476.html
Группа "ЮТэйр" нарастила объем авиаперевозок в 2023 году
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за 2023 год увеличила перевозки самолетами на 9,3%, до 6,1 миллиона пассажиров, следует из информации на сайте перевозчика. "В 2023 году... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, ютэйр, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) за 2023 год увеличила перевозки самолетами на 9,3%, до 6,1 миллиона пассажиров, следует из информации на сайте перевозчика.
"В 2023 году группа "ЮТэйр" перевезла 6 687 589 пассажиров, из них 6 058 285 — на самолетах, 629 304 — на вертолетах. На самолетах группы пассажиропоток вырос на 9,3% относительно 2022 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что производственный налет вырос на 8,1% к 2022 году и составил свыше 158 тысяч часов, в том числе на вертолетах — 122 тысячи часов.
"ЮТэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В парке компании более 50 самолетов.