ГААГА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1000 до более 4000 долларов, сообщил РИА Новости советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде. США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

"В середине декабря — до того, как начался кризис и многие суда стали ходить в обход Красного моря – цены на перевозки были довольно низкие: доставка одного контейнер из Шанхая в Роттердам стоила около 1 тысячи долларов. После начала кризиса стоимость значительно выросла – теперь перевозка одного контейнера стоит выше 4 тысяч долларов", — рассказал в беседе с агентством Рураде.

По его словам, также наблюдается рост цен на дополнительные расходы и страхование контейнеровозов.

"Если до кризиса страхование составляло 0,8% от стоимости морского судна, то теперь это почти 1%. Таким образом, если стоимость судна оценивается в 100 миллионов долларов, то 1% от этой суммы – то есть цена страховки – это 1 миллионов долларов. И это гораздо больше, чем платили раньше", — отметил советник по вопросам морского судоходства.

Еще одна проблема, как сообщил Рураде, заключается в подорожании страхования перевозимых на кораблях грузов, которое требуется на случай затопления судна.