Evofenedex: доставка из КНР в Европу в обход Красного моря подорожала в 4 раза
ГААГА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1000 до более 4000 долларов, сообщил РИА Новости советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде.
"В середине декабря — до того, как начался кризис и многие суда стали ходить в обход Красного моря – цены на перевозки были довольно низкие: доставка одного контейнер из Шанхая в Роттердам стоила около 1 тысячи долларов. После начала кризиса стоимость значительно выросла – теперь перевозка одного контейнера стоит выше 4 тысяч долларов", — рассказал в беседе с агентством Рураде.
По его словам, также наблюдается рост цен на дополнительные расходы и страхование контейнеровозов.
"Если до кризиса страхование составляло 0,8% от стоимости морского судна, то теперь это почти 1%. Таким образом, если стоимость судна оценивается в 100 миллионов долларов, то 1% от этой суммы – то есть цена страховки – это 1 миллионов долларов. И это гораздо больше, чем платили раньше", — отметил советник по вопросам морского судоходства.
Еще одна проблема, как сообщил Рураде, заключается в подорожании страхования перевозимых на кораблях грузов, которое требуется на случай затопления судна.
https://1prime.ru/transport/20240118/842827966.html