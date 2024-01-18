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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы на Маврикий
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"Аэрофлот" с 9 февраля увеличивает частоту полетов из Москвы на Маврикий: в дополнение к двум еженедельным полетам авиакомпания добавляет третий рейс — по пятницам, сообщает... ПРАЙМ, 18.01.2024
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, маврикий, аэрофлот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 9 февраля увеличивает частоту полетов из Москвы на Маврикий: в дополнение к двум еженедельным полетам авиакомпания добавляет третий рейс — по пятницам, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот с 9 февраля увеличивает количество прямых рейсов из Москвы на Маврикий до трех в неделю. В дополнение к двум еженедельным вылетам вводится новая частота — по пятницам", — говорится в сообщении.
Таким образом, вылет из аэропорта "Шереметьево" на Маврикий будет по средам, пятницам и субботам, обратный рейс в Москву запланирован по четвергам, субботам и воскресеньям.
"Аэрофлот" напоминает, что открыл авиасообщение с Маврикием 23 декабря 2023 года. Новое международное направление пользуется спросом у российских туристов. Высокий сезон на острове длится с ноября по май.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек.