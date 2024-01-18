МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 9 февраля увеличивает частоту полетов из Москвы на Маврикий: в дополнение к двум еженедельным полетам авиакомпания добавляет третий рейс — по пятницам, сообщает перевозчик. Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров в 2023 году

"Аэрофлот с 9 февраля увеличивает количество прямых рейсов из Москвы на Маврикий до трех в неделю. В дополнение к двум еженедельным вылетам вводится новая частота — по пятницам", — говорится в сообщении.

Таким образом, вылет из аэропорта "Шереметьево" на Маврикий будет по средам, пятницам и субботам, обратный рейс в Москву запланирован по четвергам, субботам и воскресеньям.

"Аэрофлот" напоминает, что открыл авиасообщение с Маврикием 23 декабря 2023 года. Новое международное направление пользуется спросом у российских туристов. Высокий сезон на острове длится с ноября по май.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек.