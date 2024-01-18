ГААГА, 18 янв — ПРАЙМ. Период новогодних праздников в Китае, который продлится с 10 по 17 февраля, вызовет дополнительную к кризису в Красном море нагрузку на стоимость контейнерных перевозок в Европу, однако после праздников ситуация с ценами может стабилизироваться, заявил РИА Новости советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде. Названы кассовые сборы российских кинотеатров в Новом году

"В феврале мы ожидаем тенденцию к росту цен на контейнерные перевозки из-за последствий китайского Нового года. В связи с более длительным временем в пути контейнеров – то есть плюс 14 дней – пропускная способность будет гораздо ниже. В Китай будет прибывать гораздо меньшее количество контейнеров", — сказал Рураде в беседе с агентством.

Как отметил Рураде, контейнеровозы, которые покинули порт Роттердама в середине декабря, должны были прибыть в Китай в районе 15-20-х чисел января, однако теперь они приплывут только в первую неделю февраля.

Кроме того, по его словам, эти судна будут иметь вдвое больше грузов, чем при нормальных обстоятельствах, так что "произойдет еще большее давление на тарифы".

"Новогодние праздники в Китае начнутся 10 февраля, в связи с чем большинство заводов там закроются, порты сократят свои операции. После праздников, вероятно, мы увидим некоторого рода стабилизацию нынешней хаотичной ситуации с перевозками", — считает собеседник агентства.

Как ранее заявили агентству в Evofenedex, стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1 тысячи до более 4 тысяч долларов.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.