БЕРЛИН, 18 янв — ПРАЙМ. В одном из крупнейших в мире портов в немецком Гамбурге ожидаются задержки в движении приходящих грузовых судов, сообщили РИА Новости в гамбургской портовой логистической группе HHLA. Эксперт оценил, на сколько подорожает нефть из-за ситуации в Красном море

"HHLA продолжает готовиться к тому, что в ближайшие несколько недель суда с Дальнего и Ближнего Востока будут прибывать в порт Гамбурга с задержками. Терминалы HHLA вносят соответствующие коррективы в первоначально запланированное расписание приёма судов", — заявили в пресс-службе компании.

Поскольку пока невозможно предсказать, как долго продлится кризис в Красном море, компания анализирует и приспосабливается к текущему положению дел. "Мы ведем тесный диалог с нашими клиентами, чтобы свести возможные задержки к минимуму", — добавили в компании.

В HHLA уточнили, что компания является одной из нескольких в порту Гамбурга и управляет тремя из четырех контейнерных терминалов.

Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море из-за его атак на связанные с Израилем или идущие в его порты корабли.

Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.