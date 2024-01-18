МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Новый более широкий вагон планируется и с плацкартными местами, а его пассажиры больше никогда не увидят "милые пяточки" в коридоре, сообщила замгендиректора "ТМХ Пассажирский транспорт" Валерия Шарафутдинова. Полностью российские поезда "Финист" появятся в 21 регионе, сообщили в РЖД

"Спальное место внутри вагона — это, наверное, боль всех пассажиров, которые используют поезда дальнего следования, особенно плацкарт. Заверяю вас, что как только вагоны в габарите Т появятся, вы больше никогда не увидите эти милые пяточки в коридоре в плацкарте, а сможете абсолютно спокойно пройти в самом вагоне и даже с большим чемоданом", — сообщила Шарафутдинова, выступая в рамках мероприятий выставки "Россия".

Она пояснила, что увеличение спального места в вагоне произойдет за счёт увеличения длины полки и самого прохода.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в январе сообщил, что компания в конце 2024 года запустит пассажирский подвижной состав с полками 2 метра и более широкими — на 5 сантиметров — проходами. Сам вагон габарита Т будет шире на 30 сантиметров.

Ранее ТМХ заявил, что готов начать производство "стоячих", если поступит такой заказ.

"Трансмашхолдинг" — крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.