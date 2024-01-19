МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Нехватка водителей в "Яндекс Такси" в декабре прошлого года составила 80 тысяч человек, в этом месяце традиционно складывается непростая ситуация с кадрами из-за многократного роста спроса на поездки, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. ЦБ столкнулся с дефицитом высококвалифицированных кадров

"С точки зрения влияния сезонных факторов, самая непростая ситуация с нехваткой водителей традиционно – в декабре. В этот период желающих поехать на такси становится значительно больше из-за того, что спрос на поездки многократно растет. Аналитики сервиса оценили нехватку водителей в декабре 2023 года в 80 000 человек", — сказали в "Яндекс Такси".

В компании уточнили, что в 2023 году ежемесячный приток водителей в сервис снизился на 15% по сравнению с показателями 2022 года. Кроме сезонных факторов, на число водителей влияют также макроэкономические: например, переход сотрудников в другие отрасли, снижение числа мигрантов, повышение стоимости автомобилей, их обслуживания и страховок.

Как объяснил агентству управляющий директор "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко, в прошлом году спад числа водителей в РФ был особенно заметен в конце лета и осенью — именно тогда был введен закон, который регулировал работу такси. К примеру, теперь для работы водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. По словам Коваленко, закон "отрезал" водителям возможность подрабатывать в такси в свободное время.

"До введения в силу нового закона было достаточно буквально скачать приложение для водителей и в любое удобное время получать заказы. Само собой, это сказалось на прозрачности отрасли и вызвало множество вопросов к качеству и безопасности такой услуги. Новый закон во многом был нацелен именно на то, чтобы сделать сферу такси максимально прозрачной и контролируемой вплоть до конкретного заказа в реальном времени. Тем не менее, многие новые требования к водителям привели к сильному их оттоку из профессии", — сказал он.

Коваленко отметил, что после изменений в законодательстве работа в такси для некоторых водителей перестала быть экономически целесообразной. В пиковые моменты отток кадров достигал 30-40%. Дефицит в отрасли сохраняется до сих пор.

"Для таксопарков и агрегаторов это выразилось в повышении стоимости привлечения водителей и повышенной нагрузке на уже работающих. Для пассажиров — в удорожании цен на поездки и увеличенное время ожидания, так как водителей для того, чтобы вывезти всех, попросту стало не хватать. Сильнее всего проблема затронула самый популярные сегменты — "эконом" и базовый "комфорт", — добавил Коваленко.