МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Морские сервисы транспортной группы Fesco, путь которых проходит через Суэцкий канал, работают в штатном режиме, компания продолжает выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута следования с обеспечением безопасности мореплавания, рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов в кулуарах международной выставки-форума "Россия". Поставки нефти задерживаются из-за ситуации в Красном море, пишет Bloomberg

"Морские сервисы Fesco работают в обычном режиме, и на сегодняшний день нет изменений маршрута следования. Суда Fesco следуют в акватории Красного моря с обеспечением всех необходимых требований безопасности мореплавания. При организации морских перевозок мы строго соблюдаем все эти правила. Здоровье и жизни наших моряков являются безусловным приоритетом для Fesco. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – сказал он.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

Четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий — CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd — временно приостановили доставку через Суэцкий канал.