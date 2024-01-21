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2024
https://1prime.ru/transport/20240121/842852552.html
Geely в 2023 году увеличила продажи в России в 3,5 раза
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, продав в 2023 году 93553 модели, что 3,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом, пишет... ПРАЙМ, 21.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, продажи автомобилей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, продав в 2023 году 93553 модели, что 3,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом, пишет агентство "Автостат".
Первое место по популярности на российском рынке в прошлом году у Geely занял компактный кроссовер Coolray с показателем 38220 автомобилей.
На втором месте оказался кроссовер Geely Monjaro, который появился в России в марте и до конца года нашел 20423 владельца.
И наконец, кроссовер Geely Atlas Pro, который замыкает тройку самых продаваемых машин китайского производства: продано 17679 моделей.
Отмечается, что в сентябре официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного кроссовера Belgee X50.