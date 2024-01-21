МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, продав в 2023 году 93553 модели, что 3,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом, пишет агентство "Автостат". Китай забирает у США лучшие земли

Первое место по популярности на российском рынке в прошлом году у Geely занял компактный кроссовер Coolray с показателем 38220 автомобилей.

На втором месте оказался кроссовер Geely Monjaro, который появился в России в марте и до конца года нашел 20423 владельца.

И наконец, кроссовер Geely Atlas Pro, который замыкает тройку самых продаваемых машин китайского производства: продано 17679 моделей.

Отмечается, что в сентябре официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного кроссовера Belgee X50.