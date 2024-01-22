МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. В России готовится новый нацпроект "Транспорт"

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые отвечают принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях", к транспортному сектору Российской Федерации", — говорится в тексте распоряжения.

Документом, в частности, предусмотрен запрет прямого воздушного сообщения РФ с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины резидентами РФ, запрет въезда на Украину автотранспорта, запрет зарегистрированного на территории России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в августе прошлого года сообщал, что Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.