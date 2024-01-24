САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" за 2023 год стал рекордным и составил 20,4 миллиона человек, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Путин приостановил право иностранных юрлиц управлять аэропортом Пулково

"Аэропорт "Пулково" в 2023 году обслужил 20,4 миллиона человек, став вторым аэропортом России по объему перевозок. Пассажиропоток по итогам прошлого года превысил показатель рекордного для российской авиации 2019 года", — говорится в сообщении.

В том числе на внутренних рейсах обслужено 16,9 миллиона пассажиров. Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. На международных направлениях обслужено 3,5 миллиона пассажиров. Наиболее востребованные направления: Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван.

"Среди аэропортов с объемом пассажиропотока более 15 миллионов в год мы единственные в стране, кто превысил показатели 2019 года. Тогда мы обслужили 19,6 миллиона человек, в 2023 году – 20,4 миллиона", – отметил генеральный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев.

В 2023 году из аэропорта "Пулково" начали выполнять рейсы 12 новых авиакомпаний, открыты 10 новых направлений. Впервые в истории запущены рейсы в Абу-Даби Etihad Airways и в Алжир Air Algerie (первый прямой регулярный рейс в Африку из Санкт-Петербурга).

По итогам 2022 года аэропорт "Пулково" обслужил 18,2 миллиона пассажиров.