ВНУКОВО, 26 янв — ПРАЙМ. Причиной падения самолета с россиянами в Афганистане стали технические проблемы, заявил выживший в катастрофе пилот Аркадий Грачев. Из рухнувшего в Афганистане самолета исчезли 1,2 миллиона долларов

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января в ходе выполнения чартерного санитарного рейса в Россию. На борту находились 6 человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол РФ в Кабуле. Четыре члена экипажа выжили и получили медпомощь в Кабуле. В ночь на пятницу они прибыли в Москву.

"В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы", — рассказал Грачев журналистам по прилету в аэропорт Внуково в Москве.

По его словам, причиной начала падения самолета стали "технические проблемы". Грачев добавил, что он с другими выжившими членами экипажа был вызван в прокуратуру для дачи объяснений.

Кроме того, Грачев как выжившие выбрались с пика горы.

"Мы провели 1,5 суток на морозе, дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты 4 тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, Грачев также опроверг слухи о том, что на боту находилась крупная сумма наличными. "Нет, денег там не было", — заявил он.