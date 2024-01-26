С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин участвовал в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220, дал разрешение начать строительство атомного ледокола "Ленинград". The Telegraph: визит Путина в Калининград напугал Запад

Церемония состоялась 26 января на верфи "Балтийского завода". Путин, а также глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по команде президента докрутили болты, фиксирующие закладную доску на первой секции будущего ледокола.

Судно назвали в честь города-героя, его жителей и защитников.

Глава государства добавил, что в 2025 году в России планируется заложить атомный ледокол "Сталинград".

Кроме того, Путин подчеркнул, что мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире. По его словам, такие суда открывают возможности для развития логистики, промышленности, развития региона и международного сотрудничества.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются крупнейшими и мощнейшими в мире. Они способны проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Отмечается, что в перечень задач ледоколов входит обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что с 2024 года навигация на Северном морском пути станет круглогодичной. СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; российским законодательством России определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".