МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновилась в субботу, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. Сахалин на четверо суток останется без морского сообщения с материком

"Паромы находятся в пути на Сахалин, их подход ожидается утром и днем 28 января", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено с 22 января из-за циклона, вызвавшего шторм в Татарском проливе.