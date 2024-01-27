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Морское сообщение Сахалина с материком возобновили после циклона
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Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновилась в субботу, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. "Паромы... ПРАЙМ, 27.01.2024
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, сахалин, материк, переправа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновилась в субботу, информирует региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
"Паромы находятся в пути на Сахалин, их подход ожидается утром и днем 28 января", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено с 22 января из-за циклона, вызвавшего шторм в Татарском проливе.