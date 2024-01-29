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Тела погибших в авиакатастрофе в Афганистане отправят в Россию 29 января
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Тела двух граждан России, погибших в авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан, доставят на родину 29 января, рассказал РИА Новости осведомленный источник. "Сегодня отправят... ПРАЙМ, 29.01.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, афганистан, падение самолета falcon в афганистане
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Тела двух граждан России, погибших в авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан, доставят на родину 29 января, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, тела будут отправлены рейсом афганской авиакомпании Ariana из Кабула в Москву в понедельник вечером.
Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, выполняя чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, четыре члена экипажа выжили.
"Потерпевшее крушение воздушное судно на праве собственности принадлежало ООО "Атлетик-групп", учредителем и генеральным директором которого является бывшая супруга второго пилота Грачева, а также непосредственно самому Грачеву. Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала", — указала следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Запалного межрегионального СУ на транспорте СК Мария Трубникова.