МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Тела двух граждан России, погибших в авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан, доставят на родину 29 января, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Разбившийся самолет в Афганистане не имел лицензии на авиаперевозки

"Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, тела будут отправлены рейсом афганской авиакомпании Ariana из Кабула в Москву в понедельник вечером.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, выполняя чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, четыре члена экипажа выжили.

"Потерпевшее крушение воздушное судно на праве собственности принадлежало ООО "Атлетик-групп", учредителем и генеральным директором которого является бывшая супруга второго пилота Грачева, а также непосредственно самому Грачеву. Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала", — указала следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Запалного межрегионального СУ на транспорте СК Мария Трубникова.