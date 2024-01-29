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Германию смутили названия новых российских ледоколов
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В Германии назвали "громкими" названия новых российских ледоколов "Ленинград" и "Сталинград". Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV в статье о визите президента России Владимира... ПРАЙМ, 29.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В Германии назвали "громкими" названия новых российских ледоколов "Ленинград" и "Сталинград". Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV в статье о визите президента России Владимира Путина на верфь Балтийского завода.
Ранее российский лидер посетил церемонию закладки атомного ледокола "Ленинград", который входит в проект 22220. "Сталинград" будет заложен в 2025 году.
"Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике", — сказано в публикации. Кроме того, отметили в материалах, российская сторона стремится укрепить свои возможности в регионе.
По данным Госкорпорации "Росатом", по своим техническим характеристикам универсальный атомный ледокол может одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах Северного морского пути. Кроме того, атомоход проекта 22220 является самым большим и мощным в мире, а за счет увеличенной ширины (34 м вместо 30 на атомоходах типа "Арктика"), универсальный атомный ледокол способен один проводить в Арктике танкеры водоизмещением до 100 тыс. тонн. Ледокол данного проекта сможет покорять льды до трех метров.