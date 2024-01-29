Депутат: устройства, скрывающие регистрационные знаки авто, опаснее, чем кажутся
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Нужно ввести строгий контроль устройств, скрывающих номера автомобилей, они могут прикрывать серьезные преступления или перекладывать ответственность на другого, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев.
"Устройства, позволяющие скрывать регистрационные знаки, равно как и подменять их, опаснее, чем кажутся. С их помощью можно не только попытаться обмануть камеру контроля скорости, но и прикрыть серьезные преступления или, еще хуже, попытаться переложить ответственность на другого… Я за жесткий контроль и серьезные наказания за подобные "шалости", — сказал Толмачев.
Ранее МВД России предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, которые скрывают номера машин.
Как ранее сообщали корреспонденты РЕН ТВ со ссылкой на экспертов, бороться с водителями, которые пользуются "номерами-перевертышами", бессмысленно. По мнению автоэксперта Яна Хайцеэра, для борьбы с такими нарушениями необходимо ужесточать наказания, в том числе заменить штрафы на лишение водительских прав.
https://1prime.ru/transport/20240129/842919079.html