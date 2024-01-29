СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего экспорта. Глава "Росатома" отметил хорошую динамику развития Севморпути

"Северный морской путь. Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована: нам бы легче было работать", — сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". Президент РФ Владимир Путин в 2017 году принял решение о перезапуске Северного морского пути.