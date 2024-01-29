2024-01-29T16:06:39+03:00
2024-01-29T16:06:39+03:00
2024-01-29T16:06:39+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240129/842922419.html
Лукашенко выразил интерес к использованию Северного морского пути
Транспорт
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего экспорта. "Северный... ПРАЙМ, 29.01.2024
транспорт, бизнес, новости, александр лукашенко, белоруссия, севморпуть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего экспорта.
"Северный морской путь. Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована: нам бы легче было работать", — сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". Президент РФ Владимир Путин в 2017 году принял решение о перезапуске Северного морского пути.