СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего экспорта.

" Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути

Глава "Росатома" отметил хорошую динамику развития Севморпути

"Северный морской путь. Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована: нам бы легче было работать", — сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". Президент РФ Владимир Путин в 2017 году принял решение о перезапуске Северного морского пути.

 