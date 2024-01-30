МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Автопредприятия "Моторинвест" и "Автотор" заключили соглашение о производстве партии китайских автомобилей Dongfeng Sokon на мощностях калининградского завода, говорится в сообщении "Моторинвеста". "Автотор" начал производство кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun

"ООО "Моторинвест", официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, и российский автопроизводитель "Автотор" заключили соглашение о производстве первой партии автомобилей Dongfeng Sokon (DFSK) на заводе в Калининграде", — отмечается в сообщении.

В рамках соглашения "Автотор" произведет по заказу "Моторинвеста" партию автомобилей DFSK, которая будет представлена двумя моделями: купе-кроссовером со спортивным дизайном DFSK ix5 и семиместным полноприводным кроссовером DFSK ix7. Они дополнят линейку бренда на российском рынке, которая в настоящий момент представлена только семиместным кроссовером DFSK 580, подчеркнули в компании.

"Моторинвест" в рамках сотрудничества берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению послепродажного, технического и гарантийного обслуживания произведенных автомобилей, а также поставке запасных частей (деталей) для российских покупателей.