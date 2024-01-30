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"Моторинвест" и "Автотор" заключили соглашение о производстве машин
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Автопредприятия "Моторинвест" и "Автотор" заключили соглашение о производстве партии китайских автомобилей Dongfeng Sokon на мощностях калининградского завода, говорится в... ПРАЙМ, 30.01.2024
новости, транспорт, бизнес, россия, автотор, моторинвест, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Автопредприятия "Моторинвест" и "Автотор" заключили соглашение о производстве партии китайских автомобилей Dongfeng Sokon на мощностях калининградского завода, говорится в сообщении "Моторинвеста".
"ООО "Моторинвест", официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, и российский автопроизводитель "Автотор" заключили соглашение о производстве первой партии автомобилей Dongfeng Sokon (DFSK) на заводе в Калининграде", — отмечается в сообщении.
В рамках соглашения "Автотор" произведет по заказу "Моторинвеста" партию автомобилей DFSK, которая будет представлена двумя моделями: купе-кроссовером со спортивным дизайном DFSK ix5 и семиместным полноприводным кроссовером DFSK ix7. Они дополнят линейку бренда на российском рынке, которая в настоящий момент представлена только семиместным кроссовером DFSK 580, подчеркнули в компании.
"Моторинвест" в рамках сотрудничества берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению послепродажного, технического и гарантийного обслуживания произведенных автомобилей, а также поставке запасных частей (деталей) для российских покупателей.