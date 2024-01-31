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Завод Geely в Белоруссии поставил в Россию 52 тысячи машин
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Белорусско-китайское предприятие "Белджи", занимающееся выпуском в Белоруссии автомобилей Geely, в 2023 году экспортировало в РФ 52 тысячи автомобилей, сообщил заместитель... ПРАЙМ, 31.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 31 янв — ПРАЙМ. Белорусско-китайское предприятие "Белджи", занимающееся выпуском в Белоруссии автомобилей Geely, в 2023 году экспортировало в РФ 52 тысячи автомобилей, сообщил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.
"Построен уникальный завод "Белджи", который обладает определенными технологиями и компетенциями. За прошлый год произведено почти 68 тысяч легковых автомобилей, 52 тысячи из них были экспортированы в Россию. Это большой успех", — приводит слова вице-премьера агентство Белта.
Он отметил, что в развитии предприятия "начинается следующий этап — локализация компонентной базы".
В 2022 году завод произвел почти 25 тысяч автомобилей, а в 2021 году — 30 тысяч авто.