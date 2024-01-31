МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800, теперь обработка данных судов будет происходить только при выключенных двигателях, сообщили в пресс-службе компании. Росавиация провела совещание по безопасности полетов с руководством S7

"S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800. Теперь обработка на этом типе воздушных судов происходит исключительно при выключенных двигателях. В последние несколько дней на ряде рейсов, выполняемых на самолетах Boeing 737-800, экипажи авиакомпании фиксировали изменения параметров работы одного из двигателей. Согласно требованиям безопасности полетов, командиры воздушных судов сразу принимали решение вернуться на место стоянки для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами", — пояснили в авиакомпании.

В S7 добавили, что по результатам проверки выявлена неустойчивая работа двигателя из-за загрязнением лопаток компрессора двигателя из-за попадания частиц противообледенительной жидкости. При этом двигатель во всех случаях был полностью исправен и параметры его работы не выходили за ограничения.

Как отмечает авиакомпания, зимний сезон 2023-2024 отличается в большинстве регионов России более сложными погодными условиями. Так, из-за снежной зимы в московском регионе S7 фиксирует рекордное количество случаев противообледенительной обработки ВС.

"Для S7 Airlines безопасность полетов – ключевой приоритет. S7 обеспечивает необходимый объем регулярного технического обслуживания самолетов и поддержания летной годности всего флота", — заключили в компании.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, особое внимание было уделено случаям с двигателями Boeing 737-800, сообщала ранее в среду пресс-служба Росавиации.