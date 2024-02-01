МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр пробега. СМИ узнали о продаже Ротенбергом доли в компании-операторе "Платон"

Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. В Минтрансе поясняли, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным.

На сегодняшний день в госсистеме "Платон" зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. В 2023 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 49 миллиардов рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах.

Всего за период работы системы поступления от грузоперевозчиков в Федеральный дорожный фонд достигли 250 миллиардов рублей, которые были направлены на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.