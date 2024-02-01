МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил нынешнее положение немецкой автопромышленности, пошутив, что немцам "надо как-то помочь". В Британии испугались "ловушки Путина"

"Можно безапелляционно и не стесняясь заявить, что немецкий автопром начался с нас, мы спонсоры и инвесторы. Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им", — пошутил в ответ Путин.

Президент в четверг вновь посетил выставку "Россия" на ВДНХ, где побывал в том числе в павильоне Сбера. В историческом зале, с которого начинается экспозиция, ему показали привезенный из Петербурга памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари и рассказали об истории, которая случилась с ним во время путешествия по Германии. Тогда у него сломались карманные часы, и он зашел починить их в мастерскую, где работал тогда еще молодой Карл Бенц, который впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания. Рассказавший президенту об этом случае в шутку отметил, что в немецком автопроме все началось с Кристофари и России.

Как предположил один из сопровождавших президента, это вызвано тем, что автомобили перестали покупать, на что Путин заметил, что "не только из-за этого".