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Путин пошутил о состоянии немецкого автопрома
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Президент России Владимир Путин оценил нынешнее положение немецкой автопромышленности, пошутив, что немцам "надо как-то помочь". "Можно безапелляционно и не стесняясь заявить, что... ПРАЙМ, 01.02.2024
транспорт, бизнес, новости, германия, россия, автопромышленность, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил нынешнее положение немецкой автопромышленности, пошутив, что немцам "надо как-то помочь".
"Можно безапелляционно и не стесняясь заявить, что немецкий автопром начался с нас, мы спонсоры и инвесторы. Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им", — пошутил в ответ Путин.
Президент в четверг вновь посетил выставку "Россия" на ВДНХ, где побывал в том числе в павильоне Сбера. В историческом зале, с которого начинается экспозиция, ему показали привезенный из Петербурга памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари и рассказали об истории, которая случилась с ним во время путешествия по Германии. Тогда у него сломались карманные часы, и он зашел починить их в мастерскую, где работал тогда еще молодой Карл Бенц, который впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания. Рассказавший президенту об этом случае в шутку отметил, что в немецком автопроме все началось с Кристофари и России.
Как предположил один из сопровождавших президента, это вызвано тем, что автомобили перестали покупать, на что Путин заметил, что "не только из-за этого".