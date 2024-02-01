МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует с июня 2024 года перенести рейсы дочерней авиакомпании "Победа" в терминал D аэропорта Шереметьево. Минтранс сообщил об увеличении субсидий на авиаперелеты из Калиниграда

В настоящее время рейсы авиакомпании "Победа", как и других авиакомпаний, обслуживаются в терминалах В и С северной части аэропорта, южные терминалы закрыты на реконструкцию.

"Аэрофлот", в связи с расширением производственной программы, на летний сезон 2024 года планирует перераспределит рейсы авиакомпаний группы между терминалами B, C и D. Собственные рейсы "Аэрофлота" и рейсы, выполняемые авиакомпанией "Россия", будут продолжать обслуживаться терминалах B и C. Лоукостер "Победа" переведет всю полетную программу, выполняемую из аэропорта Шереметьево, в терминал D", — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".

В публикации уточняется, что решение о распределении рейсов между терминалами Шереметьево с 1 июля принято в рамках реализации заявленной стратегии развития группы.

В "Шереметьево" базируются все три авиакомпании группы "Аэрофлот", включая одноименного перевозчика, "Победу" и "Россию".