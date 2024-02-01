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Шереметьево в июне переведет в терминал D рейсы "Победы"
Транспорт
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Группа "Аэрофлот" планирует с июня 2024 года перенести рейсы дочерней авиакомпании "Победа" в терминал D аэропорта Шереметьево. В настоящее время рейсы авиакомпании "Победа", как... ПРАЙМ, 01.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, победа, авиарейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует с июня 2024 года перенести рейсы дочерней авиакомпании "Победа" в терминал D аэропорта Шереметьево.
В настоящее время рейсы авиакомпании "Победа", как и других авиакомпаний, обслуживаются в терминалах В и С северной части аэропорта, южные терминалы закрыты на реконструкцию.
"Аэрофлот", в связи с расширением производственной программы, на летний сезон 2024 года планирует перераспределит рейсы авиакомпаний группы между терминалами B, C и D. Собственные рейсы "Аэрофлота" и рейсы, выполняемые авиакомпанией "Россия", будут продолжать обслуживаться терминалах B и C. Лоукостер "Победа" переведет всю полетную программу, выполняемую из аэропорта Шереметьево, в терминал D", — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".
В публикации уточняется, что решение о распределении рейсов между терминалами Шереметьево с 1 июля принято в рамках реализации заявленной стратегии развития группы.
В "Шереметьево" базируются все три авиакомпании группы "Аэрофлот", включая одноименного перевозчика, "Победу" и "Россию".