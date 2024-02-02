МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Каждый восьмой производитель товаров в Великобритании пострадал из-за перебоев в судоходстве в Красном море, чуть меньше компаний почувствовали эффект в Греции, Франции и Германии, говорится в материалах агентства S&P Global. Новак оценил влияние напряженности на Ближнем Востоке на рынок нефти

"Январские данные говорят лишь об умеренном влиянии перебоев в судоходстве в Красном море как на цепочки поставок, так и на цены, хотя в некоторых странах — особенно в Великобритании — наблюдается несколько более существенный эффект, чем в других", — пишут аналитики.

По их данным, среди европейских стран больше всего от кризиса в Красном море пострадали британские компании: в общей сложности 12% компаний сообщили, что сроки поставок ухудшились из-за кризиса. Далее идут Греция, где 9% производителей товаров испытывают сложности, а также Франция и Германия (обе по 8%).

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.