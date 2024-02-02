МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Пассажиры хотят появления в российских поездах дальнего следования гладильных комнат и помещений для стирки, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков. В России планируют выпускать более широкие плацкартные вагоны

Он отметил, что дизайнеры в своей работе исходят из пожеланий заказчика и исследований опыта пользователей.

"По опросам видим, что большая категория пассажиров считает важным появление детских игровых комнат, гладильных комнат и помещений для стирки", — говорит Шаршаков.

По его словам, это то, что нужно большому количеству путешественников. "И то, что в первую очередь формирует впечатление о поездке", — добавил шеф-дизайнер 2050.ЛАБ.

МАНИКЮР, ДИСКОТЕКА И СОЛЯРИЙ

Шаршаков рассказал, что дизайнеры поездов готовы спроектировать вагон с маникюрным кабинетом, дискотекой и солярием, но сомневаются в востребованности этих сервисов у пассажиров.

"В этом вопросе самое главное — анализ потребностей конечного пользователя и формулировки технического задания от заказчика. Спроектировать можно любой вагон – и с маникюрным кабинетом, и с дискотекой, и с солярием. Только вопрос: будет ли это востребовано у пассажиров? Будет ли возможность наладить производство? И так далее", — ответил Шаршаков на вопрос, есть ли у компании вариант дизайна вагона с салоном красоты или маникюрным кабинетом.

По его мнению, например, маникюрный кабинет внутри движущегося поезда "довольно опасный аттракцион". "Я бы побоялся туда пойти", — резюмировал Шаршаков.

ЛАУНЖ-ЗОНА НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

На втором этаже поезда с панорамной крышей, разработанного российскими дизайнерами, можно разместить кресла с высокими подголовниками, специальную лаунж-зону или детскую игровую, сообщил Шаршаков. В РЖД рассказали о российском высокоскоростном поезде для ВСМ

"2050.ЛАБ" разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др. Еще одной работой центра стал концепт двухэтажного электропоезда с панорамной крышей AirSCP (от слова Airscape, панорамный вид). Он был сделан несколько лет назад.

"Панорамная площадка позволяет смотреть на дорогу глазами машиниста. Сценарии использования панорамной площадки различны. Можно установить кресла с высокими подголовниками, которые дают ощущение уединенности, чтобы подумать о важном и отдохнуть. А можно разместить там специальную лаунж-зону или даже детскую игровую", — описал Шаршаков варианты, которые можно реализовать на базе этого концепта.

Он пояснил, что для AirSCP отдельно детально не разрабатывали интерьер. "Мы прописывали сценарии пользования. Формулировали так: поездка на таком поезде может принести новый эмоциональный опыт", — сказал шеф-дизайнер.

Туристический вагон со стеклянной крышей летом 2023 года упоминал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

О готовности выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными крышами и окнами при наличии спроса на них еще в 2020 году говорил гендиректор российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

Пока о запуске производства таких вагонов в России не сообщалось.

ЧТО ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА

Умение воспринимать эмоции, чувства и потребности пассажиров, проводников и специалистов помогают дизайнерам в разработке интерьера новых вагонов, однако при этом надо учитывать возможности производителей, сообщил Шаршаков. Полностью российские поезда "Финист" появятся в 21 регионе, сообщили в РЖД

"Для людей, которые заняты такой созидательной работой, очень важна эмпатия, то есть умение воспринимать чужие эмоции, чувства и потребности. И правильно их интерпретировать", — ответил Шаршаков на вопрос, как придумывается новый дизайн вагонов.

Он напоминает, что конечный потребитель новых вагонов — это пассажир, но заказчик — не он. "Есть еще проводники, специалисты, занимающиеся ремонтом и обслуживанием подвижного состава. Наша работа хорошо выполнена, если у каждого из них будут положительные эмоции, связанные с эксплуатацией спроектированной нами техники. То есть требования их будут поняты и учтены. Кроме того, нужно понимать возможности производства. Знать доступные технологии", — поясняет шеф-дизайнер.

"2050.Лаб" разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др.

"Проекты, в которых мы принимали участие, довольно большие и сложные и, естественно, результат рождается в тесном взаимодействии с большой командой конструкторов. Любой удобный и красивый объект не будет иметь никакого спроса, если не будет четко и надежно выполнять свою основную функцию", — говорит Шаршаков.

"2050.Лаб" работает с крупнейшим в России производителем пассажирского подвижного состава – "Трансмашхолдингом" (ТМХ). "За годы нашей работы с "Трансмашхолдингом" сформировалась довольно сильная команда, обладающая специальными "железнодорожными" дизайн-компетенциями. Это дизайнеры (экстерьерщики и интерьерщики), моделлеры, конструкторы, визуализаторы, дизайнеры отделочных материалов", — перечислил Шаршаков.