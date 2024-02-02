МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" дособрал с помощью параллельного импорта и отправил в дилерские центры почти все автомобили Kia, оставшиеся на заводе еще до прекращения сотрудничества c южнокорейской компанией, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Автотор" рассказал о производственных планах

"Автотор", как вы знаете, на протяжении 25 лет занимался контрактным производством автомобилей Kia. В 2022 году поставки комплектующих для этого производства были остановлены, и часть заказанных на тот момент деталей просто не успела к нам дойти. Соответственно, какая-то часть продукции осталась на заводе недоукомплектованной", — отметил он.

"Когда на уровне государства были приняты нормативные документы, регулирующие параллельный импорт, мы вернулись к этому вопросу. Мы пользуемся теми же механизмами, что и другие автопроизводители, тут никакого секрета нет. Когда стало возможным привезти и установить на автомобили недостающие комплектующие, была организована отгрузка этой продукции с завода. Сейчас эти автомобили поступили в дилерскую сеть. Это очень небольшое количество в масштабах рынка", — добавил Горбунов.

В пресс-службе в свою очередь уточнили, что речь идет почти о всех машинах марки, которые оставались на заводе недоукомплектованными.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.