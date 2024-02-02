СТАМБУЛ, 2 фев — ПРАЙМ. Ливийское пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось в пятницу с сухогрузом у берегов Стамбула, пострадавших нет, сообщил телеканал TRT Haber. В ЕК предупредили о последствиях атак хуситов на судна в Красном море

"147-метровое пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось в Мраморном море у района Еникапы со 103-метровым сухогрузом Captain Adam 1 под флагом Танзании. Оба судна повреждены", — сообщил телеканал.

В результате инцидента пострадавших нет, суда отбуксированы к причалу Ахыркапы.

СМИ сообщали, что лайнер Kevalay Queen с конца 2021 года выполняет после 25-летнего перерыва круизные рейсы между ливийской Мисуратой и турецкими портами. В ноябре судно два раза приходилось буксировать к причалам после поломки двигателя, а в августе владельцев оштрафовали на более чем полмиллиона долларов за загрязнение моря у берегов Стамбула.