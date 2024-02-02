2024-02-02T10:03:52+03:00
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2024-02-02T10:03:52+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240202/842965834.html
Ливийский лайнер столкнулся с сухогрузом у Стамбула, сообщили СМИ
Транспорт
Новости
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Ливийское пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось в пятницу с сухогрузом у берегов Стамбула, пострадавших нет, сообщил телеканал TRT Haber. "147-метровое пассажирское судно... ПРАЙМ, 02.02.2024
транспорт, бизнес, новости, туризм, турция, стамбул, кораблекрушение, лайнер kevalay queen
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СТАМБУЛ, 2 фев — ПРАЙМ. Ливийское пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось в пятницу с сухогрузом у берегов Стамбула, пострадавших нет, сообщил телеканал TRT Haber.
"147-метровое пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось в Мраморном море у района Еникапы со 103-метровым сухогрузом Captain Adam 1 под флагом Танзании. Оба судна повреждены", — сообщил телеканал.
В результате инцидента пострадавших нет, суда отбуксированы к причалу Ахыркапы.
СМИ сообщали, что лайнер Kevalay Queen с конца 2021 года выполняет после 25-летнего перерыва круизные рейсы между ливийской Мисуратой и турецкими портами. В ноябре судно два раза приходилось буксировать к причалам после поломки двигателя, а в августе владельцев оштрафовали на более чем полмиллиона долларов за загрязнение моря у берегов Стамбула.