МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Одобрен подход к формированию единой опорной транспортной сети России, ее критерии планируется определить в течение месяца, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В России готовится новый нацпроект "Транспорт"

Белоусов провел совместное заседание президиума правкомиссии по транспорту с представителями комиссии Госсовета по направлению "Транспорт". Там обсуждались предложения по критериям определения Единой опорной транспортной сети.

"Единая опорная транспортная сеть — это необходимость совмещения топологии пассажирских и грузовых потоков с топологией инфраструктуры. Важно сформировать транспортную сеть, которая соответствует сложившимся транспортным потокам. Работа была проделана большая, берём это за основу", — отметил Андрей Белоусов.

Предполагается, что в единую опорную сеть войдут опорная сеть железных дорог, опорная сеть морских портов, опорная сеть внутренних водных путей, опорная сеть аэропортов, опорная сеть автомобильных дорог, опорная сеть пунктов пропуска и крупнейшие транспортно-логистические центры. Все они должны будут отвечать предложенным Минтрансом России критериям связанности сети, интенсивности, безальтернативности.

"По итогам заседания предложенные критерии определения единой опорной транспортной сети взяты за основу для дальнейшей проработки. Данную работу планируется завершить в течение месяца", — говорится в сообщении.