МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вагон-бистро или его аналог для питания пассажиров возможно сделать в российских электропоездах "Финист" премиального варианта примерно в 2025 году, сообщили РИА Новости в компании "Синара – транспортные машины" (СТМ). В РЖД рассказали о российском высокоскоростном поезде для ВСМ

"Финист" – это новый электропоезд полностью из российских комплектующих. Он построен взамен "Ласточки", выпускавшейся ранее в России производителем "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы".

"Зона для обслуживания пассажиров в части обеспечения питанием будет разработана в электропоездах премиального исполнения. Ориентировочно 2025 год", — ответили в СТМ на вопрос, планируется ли в поездах "Финист" вагон-бистро.

При этом представитель СТМ отметил, что эта опция может быть реализована, "если будет заказ от РЖД на них".

Завод "Уральские локомотивы" ранее показывал планируемые к выпуску в ближайшие годы модели полностью российского поезда "Ласточка": их четыре. Поезд ЭС104, получивший название "Финист", уже курсирует по железным дорогам России. В нем нет вагона-бистро. Отдельного вагона-бистро не было и в "Ласточке".