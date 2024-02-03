2024-02-03T02:17:00+03:00
2024-02-03T02:17:00+03:00
2024-02-03T02:17:00+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240203/842974209.html
Производитель рассказал о планах обустройства поездов "Финист"
Транспорт
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Вагон-бистро или его аналог для питания пассажиров возможно сделать в российских электропоездах "Финист" премиального варианта примерно в 2025 году, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 03.02.2024
транспорт, бизнес, новости, поезда, поезд финист
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вагон-бистро или его аналог для питания пассажиров возможно сделать в российских электропоездах "Финист" премиального варианта примерно в 2025 году, сообщили РИА Новости в компании "Синара – транспортные машины" (СТМ).
"Финист" – это новый электропоезд полностью из российских комплектующих. Он построен взамен "Ласточки", выпускавшейся ранее в России производителем "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы".
"Зона для обслуживания пассажиров в части обеспечения питанием будет разработана в электропоездах премиального исполнения. Ориентировочно 2025 год", — ответили в СТМ на вопрос, планируется ли в поездах "Финист" вагон-бистро.
При этом представитель СТМ отметил, что эта опция может быть реализована, "если будет заказ от РЖД на них".
Завод "Уральские локомотивы" ранее показывал планируемые к выпуску в ближайшие годы модели полностью российского поезда "Ласточка": их четыре. Поезд ЭС104, получивший название "Финист", уже курсирует по железным дорогам России. В нем нет вагона-бистро. Отдельного вагона-бистро не было и в "Ласточке".