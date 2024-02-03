2024-02-03T10:32:37+03:00
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В ФСО раскрыли, какими автомобилями пользуется Путин
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Президент России Владимир Путин не использует автомобили иностранного производства из Гаража особого назначения ФСО РФ, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и... ПРАЙМ, 03.02.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, фсо, владимир путин, автомобили путина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не использует автомобили иностранного производства из Гаража особого назначения ФСО РФ, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов.
Российский лидер на протяжении шести лет использует отечественный автомобиль — лимузин AURUS. На нем он ездит в России и за границей. Кроме того, машины AURUS предоставляют зарубежным гостям, посещающим РФ. Впервые Путин проехал на новом лимузине 7 мая 2018 года. До этого он пользовался машиной марки Merсedes.
"Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега", — пояснил собеседник агентства.
Путин в четверг в ходе посещения выставки "Россия" на ВДНХ с иронией высказался о немецком автопроме. Глава государства сказал, что Германия сама его уничтожает.