МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не использует автомобили иностранного производства из Гаража особого назначения ФСО РФ, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов. Экономика России, в отличие от Запада, находится в плюсе, заявил Путин

Российский лидер на протяжении шести лет использует отечественный автомобиль — лимузин AURUS. На нем он ездит в России и за границей. Кроме того, машины AURUS предоставляют зарубежным гостям, посещающим РФ. Впервые Путин проехал на новом лимузине 7 мая 2018 года. До этого он пользовался машиной марки Merсedes.

"Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега", — пояснил собеседник агентства.

Путин в четверг в ходе посещения выставки "Россия" на ВДНХ с иронией высказался о немецком автопроме. Глава государства сказал, что Германия сама его уничтожает.