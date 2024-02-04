2024-02-04T09:41:47+03:00
2024-02-04T09:41:47+03:00
2024-02-04T09:41:47+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240204/842978839.html
Названа самая популярная дополнительная услуга среди пассажиров "Аэрофлота"
Транспорт
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Пассажиры "Аэрофлота" в 2023 году из дополнительных услуг чаще всего предпочитали предварительный выбор места в салоне самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании... ПРАЙМ, 04.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, предварительный выбор места в самолете
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пассажиры "Аэрофлота" в 2023 году из дополнительных услуг чаще всего предпочитали предварительный выбор места в салоне самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Самой популярной дополнительной услугой на рейсах "Аэрофлота" в 2023 году стал предварительный выбор места (в том числе места Space+)", — сказали в пресс-службе.
Также пассажиры активно оформляли сверхнормативный багаж, повышение класса обслуживания, полетную страховку, добавили в компании.
Всего за год эти дополнительные услуги заказали свыше 10 миллионов раз. Чаще всего их оформляли на рейсах в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Стамбул, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Ереван, Дубай, Екатеринбург, Хабаровск.
Всего же "Аэрофлот" предлагает своим пассажирам порядка 20 видов дополнительных услуг.