МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пассажиры "Аэрофлота" в 2023 году из дополнительных услуг чаще всего предпочитали предварительный выбор места в салоне самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Аэрофлот" введет в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году

"Самой популярной дополнительной услугой на рейсах "Аэрофлота" в 2023 году стал предварительный выбор места (в том числе места Space+)", — сказали в пресс-службе.

Также пассажиры активно оформляли сверхнормативный багаж, повышение класса обслуживания, полетную страховку, добавили в компании.

Всего за год эти дополнительные услуги заказали свыше 10 миллионов раз. Чаще всего их оформляли на рейсах в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Стамбул, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Ереван, Дубай, Екатеринбург, Хабаровск.

Всего же "Аэрофлот" предлагает своим пассажирам порядка 20 видов дополнительных услуг.