2024-02-04T10:48:09+03:00
2024-02-04T10:48:09+03:00
2024-02-04T10:48:09+03:00
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В Москве автоматически продлят кобрендинговые карты
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Пользователям кобрендинговых карт в Москве не нужно их перевыпускать, они будут автоматически продлены на 5 лет при пополнении на любую сумму, сообщается в Telegram-канале... ПРАЙМ, 04.02.2024
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, продление кобрендинговых карт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пользователям кобрендинговых карт в Москве не нужно их перевыпускать, они будут автоматически продлены на 5 лет при пополнении на любую сумму, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Кобрендинговая карта — единый пластиковый носитель, появившийся в 2015 году в Москве. Он совмещает в себе банковскую карту и "Тройку", оформить такой проездной можно во многих банках.
"Как рассказал Максим Ликсутов, пользователям объединенной карты не нужно ее перевыпускать, даже если срок действия "Тройки" истек. Достаточно пополнить проездной на любую сумму в автомате по продаже билетов или кассе метро. Транспортные функции карты автоматически продлятся на 5 лет", — говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с 2015 года выпустили уже около 3,3 миллиона подобных карт.