МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пользователям кобрендинговых карт в Москве не нужно их перевыпускать, они будут автоматически продлены на 5 лет при пополнении на любую сумму, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В Москве выберут новые ароматы для общественного транспорта

Кобрендинговая карта — единый пластиковый носитель, появившийся в 2015 году в Москве. Он совмещает в себе банковскую карту и "Тройку", оформить такой проездной можно во многих банках.

"Как рассказал Максим Ликсутов, пользователям объединенной карты не нужно ее перевыпускать, даже если срок действия "Тройки" истек. Достаточно пополнить проездной на любую сумму в автомате по продаже билетов или кассе метро. Транспортные функции карты автоматически продлятся на 5 лет", — говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с 2015 года выпустили уже около 3,3 миллиона подобных карт.