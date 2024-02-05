МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Идея ввести запрет на рассаживание детей и их родителей в самолете сейчас является востребованной, но при проработке законопроекта потребуется учесть все возможные ситуации, чтобы реализация нововведений стала возможной, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. Названа самая популярная дополнительная услуга среди пассажиров "Аэрофлота"

Сейчас в Госдуме разрабатывают поправки в Воздушный кодекс, предусматривающие запрет для авиакомпаний на рассаживание детей и их родителей в самолетах отдельно друг от друга, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, данная идея сейчас очень востребована, наблюдается огромное количество обращений по этому поводу.

"Мы видим, что при регистрации на самолет часто происходят конфликтные ситуации в связи с этим — особенно, если борт большой, то родители переживают, как там ребёнок… Я бы, конечно, поддержала эту инициативу", — сказала Косихина.

Она добавила, что лишь некоторые авиаперевозчики сажают детей и родителей вместе, при этом у многих действует принцип случайной рассадки.

"Мы не так давно получили эту проблематику, когда некоторые авиакомпании рассаживают детей и родителей. Здесь нужно разговаривать, изучать модели и все риски", — пояснила парламентарий.

Она также отметила, что частные ситуации, когда, например, ребенок летит с няней, могут регулироваться подзаконными актами, при этом лучше сразу "проговаривать все возможные ситуации" и зафиксировать их в законе, чтобы потом "несколько раз не возвращаться к нему и не усиливать его".

"Чтобы не было такого, что, вроде, решили, а закон по реализации слабый — нужно делать как следует. Я понимаю, что наши граждане положительно это оценят, потому что мы встречаемся с ситуациями, когда дети с заболеваниями или летят первый раз и переживают, нервничают. Это всё надо нивелировать, чтобы было комфортно и безопасно", — заключила Косихина.