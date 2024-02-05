Сенатор Косихина: запрет рассаживать родителей и детей в самолете востребован
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Идея ввести запрет на рассаживание детей и их родителей в самолете сейчас является востребованной, но при проработке законопроекта потребуется учесть все возможные ситуации, чтобы реализация нововведений стала возможной, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.
Сейчас в Госдуме разрабатывают поправки в Воздушный кодекс, предусматривающие запрет для авиакомпаний на рассаживание детей и их родителей в самолетах отдельно друг от друга, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По ее словам, данная идея сейчас очень востребована, наблюдается огромное количество обращений по этому поводу.
"Мы видим, что при регистрации на самолет часто происходят конфликтные ситуации в связи с этим — особенно, если борт большой, то родители переживают, как там ребёнок… Я бы, конечно, поддержала эту инициативу", — сказала Косихина.
Она добавила, что лишь некоторые авиаперевозчики сажают детей и родителей вместе, при этом у многих действует принцип случайной рассадки.
"Мы не так давно получили эту проблематику, когда некоторые авиакомпании рассаживают детей и родителей. Здесь нужно разговаривать, изучать модели и все риски", — пояснила парламентарий.
Она также отметила, что частные ситуации, когда, например, ребенок летит с няней, могут регулироваться подзаконными актами, при этом лучше сразу "проговаривать все возможные ситуации" и зафиксировать их в законе, чтобы потом "несколько раз не возвращаться к нему и не усиливать его".
"Чтобы не было такого, что, вроде, решили, а закон по реализации слабый — нужно делать как следует. Я понимаю, что наши граждане положительно это оценят, потому что мы встречаемся с ситуациями, когда дети с заболеваниями или летят первый раз и переживают, нервничают. Это всё надо нивелировать, чтобы было комфортно и безопасно", — заключила Косихина.
https://1prime.ru/transport/20240205/842984918.html