МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Данные о сбитом самолете Ил-76 направили омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу, вина за крушение лежит на Киеве, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Путин заинтересован в международном расследовании теракта с Ил-76

24 января ВСУ сбили российский самолет Ил-76, который вез на обмен украинских военнопленных. В результате самолет рухнул на территории Белгородской области, никто из 74 человек, находившихся на борту, не выжил.

Москалькова отметила в Telegram, что к ней обратился Лубинец. Она составила соответствующее письмо, в котором напомнила, что обмен пленными был согласован с Координационным штабом Украины. Российская чиновница добавила, что представители штаба гарантировали окно безопасности для полета.

"Таким образом, все заявления о том, что ответственность за гибель задержанных украинских военнослужащих несет РФ, являются абсурдными, безосновательными и безнравственными. Напротив, учитывая полную информированность относительно упомянутого самолета, лиц, в нем находящихся, маршрута передвижения и других обстоятельств, вина за случившееся целиком и полностью лежит на украинских властях", — подчеркнула Москалькова.