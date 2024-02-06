МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров с 47,3 миллиона в прошлом году, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Аэрофлот" введет в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году

"В прошлом году мы перевезли 47,3 миллиона пассажиров, в 2024 году планируем перевезти уже более 50 миллионов пассажиров", — сказал он в ходе пленарной сессии форума NAIS.