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"Аэрофлот" намерен увеличить пассажиропоток в 2024 году
Транспорт
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Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров с 47,3 миллиона в прошлом году, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский... ПРАЙМ, 06.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, "аэрофлот", пассажиропоток
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров с 47,3 миллиона в прошлом году, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"В прошлом году мы перевезли 47,3 миллиона пассажиров, в 2024 году планируем перевезти уже более 50 миллионов пассажиров", — сказал он в ходе пленарной сессии форума NAIS.