МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россия обладает мощностями для создания современной авиационной техники, так как необходимо обновлять авиапарк, сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства. Путин проведет с правительством совещание по развитию авиаперевозок

По словам российского лидера это, конечно, непростая задача, однако необходимо упорно над этим работать. "Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов. И Россия в их числе. У нас сверстаны масштабные планы в этой сфере", — заметил президент.

Глава государства также выразил надежду услышать не только прогнозы по объемам воздушных перевозок, но и ряд мер, которые планируется принять для укрепления авиационной инфраструктуры, для расширения и обновления парка воздушных судов.

Ко всему прочему, Путин добавил, что отечественные самолеты должны соответствовать всем требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, а их передача авиакомпаниям должна осуществляться в согласованные сроки. По словам президента, в 2023 году почти 83 миллиона пассажиров воспользовались внутренними авиалиниями, пассажиропоток более чем на 13 процентов превысил показатель доковидного 2019 года.

Глава государства заключил, что необходимо предотвратить чрезмерный рост цен на авиабилеты. Перевозчики, министерство транспорта и иные профильные ведомства должны сделать это приоритетной задачей.