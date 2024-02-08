ВАШИНГТОН, 8 фев — ПРАЙМ. США столкнулись с нехваткой морского транспорта для конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, что представляет угрозу национальной безопасности страны, заявил председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер. В Китае призвали США стабилизировать экономические отношения

"Морские перевозки давно являются важным элементом нашей стратегии национальной безопасности… Сейчас, в разгар новой холодной войны, США, как оказалось, не располагают достаточными военными и гражданскими ресурсами для достижения нашей задачи по морским перевозкам", — говорится в его обращении в адрес Пентагона и американского минтранса.

По словам Галлагера, "критические недостатки" возможностей Вашингтона в области военных морских перевозок в Индо-Тихоокеанском регионе контрастируют с теми ресурсами, которыми располагает Китай, реализуя "беспрецедентное наращивание морского транспорта".

Галлагер назвал сложившуюся ситуацию "кричащей уязвимостью национальной безопасности" и добавил, что в случае крупномасштабных операций в регионе стареющий и недофинансированный американский флот для морских перевозок будет использоваться для перевозки 90% всего снаряжения армии и морской пехоты для поддержки.

По оценкам конгрессмена в то время, как США располагают около 60 военными кораблями для морских перевозок и еще 177 торговыми судами, Китай поддерживает 5,5 тысячи одних только торговых судов.