МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Контейнеровозу Moskva транспортной группы Fesco отказали в бункеровке (заправке топливом и моторными маслами) в Китае, компания выясняет обстоятельства, надеется, что это единичный случай, сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов. Число судозаходов контейнеровозов во Владивосток выросло на 40 процентов

"Пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае… Решаем текущую проблему", — сказал он в рамках международного форума "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса".

"Мы думаем, что это единичный случай, сейчас выясняем все обстоятельства. Скорее всего, это связано с наступающим китайским Новым годом", — пояснил Северилов позже журналистам в кулуарах форума.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна составляет 31 407 тонн, грузовая вместимость – 2 471 TEU.

Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.