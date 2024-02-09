МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Авиационные власти России и Мозамбика обсуждают соглашения о запуске прямых рейсов, но низкий поток российских туристов не дает оснований для таких полетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Мозамбике Александр Суриков. Названы топ-10 популярных направлений поездок россиян

"Наши авиационные власти ведут переговоры о необходимых соглашениях на этот счет, но туристический поток, на мой взгляд, не дает больших оснований для прямых коммерческих авиарейсов", — сказал Суриков.

Он добавил, что российские туристы в Мозамбике практически отсутствуют, есть лишь единичные случаи. "Пока что сюда приезжают по комплексным турам с заездом в ЮАР, Королевство Эсватини, иногда задерживаются в Мозамбике", — заключил дипломат.

Ранее совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран, включая Россию. Граждане РФ теперь могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60. Путешественники должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор.

Мозамбик находится в Южной Африке, его побережье омывается Индийским океаном и составляет 2,5 тысячи километров. В Мозамбике находятся многочисленные пляжи и морские парки, а также коралловые рифы и мангровые леса.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.