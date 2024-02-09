МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что отечественная гражданская авиация — важнейшая составляющая транспортного комплекса страны, сообщает кабмин. Гражданская авиация набирает обороты, заявил Мишустин

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Отечественная гражданская авиация — важнейшая составляющая транспортного комплекса России, которая вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, обеспечивает связанность нашей большой территории, быструю доставку пассажиров и грузов по всему миру, способствует укреплению межрегиональных и международных связей", — говорится в сообщении.

Глава кабмина отметил, что, несмотря на санкционные ограничения отрасль продолжает решать стратегические задачи, поставленные президентом РФ: строятся и реконструируются объекты аэропортовой инфраструктуры, оснащаются необходимым оборудованием и расширяются сети внутренних авиамаршрутов. По словам Мишустина, это позволяет увеличить пропускную способность, улучшить транспортное сообщение с труднодоступными районами страны и повысить их туристическую и инвестиционную привлекательность.

Он выразил признательность работникам гражданской авиации за ежедневный самоотверженный труд, выделив такие их качества, как компетентность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности и находить оптимальные решения в сложных условиях. "Вы постоянно совершенствуете свои навыки, повышаете уровень обслуживания, чтобы соответствовать высоким стандартам качества и безопасности", — сказал Мишустин.

Особо он поблагодарил ветеранов отрасли за верность призванию и за опыт, который они передают молодому поколению. Он также пожелал всем успехов, крепкого здоровья и благополучия.