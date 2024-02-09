МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Польские аграрии заблокировали движение всех видов транспорта на контрольно-пропускном пункте "Медика — Шегини" на границе с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. Итальянские фермеры протестуют с пиццей, вином и барбекю

Накануне государственная таможенная служба Украины сообщала, что польские аграрии планируют 9 февраля ограничить движение грузовиков на пяти контрольно-пропускных пунктах на украинско-польской границе, три из них перекроют с ближайшей пятницы, еще два — со вторника. Ожидалось, что пропуск автобусов и автомобилей будет проходить в обычном режиме.

"На данный момент, по информации польских пограничников, блокирование началось на одном направлении "Медика — Шегини". Около 100 человек заблокировали подъездной путь, они находятся в нескольких сотнях метров от пункта пропуска. Блокировать должны были только грузовики, но не пропускают также легковые автомобили и автобусы", — сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".

Что касается остальных пунктов пропуска, она сообщил, что блокировка пока не началась, но ожидается в ближайшее время. Относительно сроков ограничения движения представитель госпогранслужбы отметил, что действия могут продлиться до начала марта.

Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины — стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.