С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — ПРАЙМ. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") представили в Санкт-Петербурге самолет Superjet 100, оформленный к 300-летию университета, передает корреспондент РИА Новости. ОАК разработает для ВКС России новый однодвигательный учебный самолет

Фирменная ливрея самолета дополнена праздничной символикой специально к 300-летию первого университета страны.

"Очень символично, что сегодня в День гражданской авиации мы находимся здесь, в воздушных воротах Санкт-Петербурга, и старейший университет нашей страны отмечает свое 300-летие. Это символично по многим причинам, поскольку президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал нам указание обеспечить скорейшее достижение технологического суверенитета. И этот прекрасный самолет, на котором размещена праздничная ливрея 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, олицетворяет собой как раз достижение технологического суверенитета", — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, технологический суверенитет происходит "во многом благодаря тому, что в университете по инженерным специальностям готовятся специалисты, создаются научные открытия, которые ведут к технологиям, которые позволяют делать наш самолет полностью импортозамещенным".

Как рассказал ректор СПбГУ Николай Кропачев, голосование за новый дизайн воздушного судна проводилось на онлайн-платформе "Криптовече", разработанной Центром технологий распределенных реестров СПбГУ. На выбор было представлено семь вариантов. "Конечно, слова благодарности авиакомпании… Рады получить такой подарок в этот день, сегодня первый день начала 400-летней истории Санкт-Петербургского государственного университета. Мы двигаемся к новой дате — к 400-летию", — сказал Кропачев.

"Санкт-Петербургский государственный университет — это вуз с богатейшей историей, это один из самых известных классических университетов России. Для авиакомпании "Россия" большая часть быть партнером празднования 300-летнего юбилея, и с этой целью на самолете размещена юбилейная символика. В течение всего года этот самолет будет летать в города России и за рубеж", — отметил генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург. По его словам, самолет сейчас находится на техническом обслуживании, которое завершится 11 февраля, затем самолет встанет на рейсы.

Санкт-Петербургский государственный университет — первый университет России — был основан 28 января (8 февраля) 1724 года, когда Петр I издал указ об учреждении Университета и Российской академии наук. В настоящее время СПбГУ — научный, образовательный и культурный центр мирового уровня. В 2024 году Санкт-Петербургский университет отмечает свой 300-летний юбилей.