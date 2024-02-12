БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Евросоюз в понедельник опубликовал в Официальном журнале решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев. В Международной морской организации оценили трафик через Суэцкий канал

"ЕС учреждает военную операцию по безопасности на море с целью сохранения свободы судоходства в контексте кризиса в Красном море", — сказано в документе.

Документ обозначает, что операцию проведут в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Она будет длиться год и обойдется ЕС в восемь миллионов евро.

"Целью операции ASPIDES является обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности, разделяющими такие же ценности", — обозначено в документе.

Конкретные задачи будут зависеть от текущих целей и возможностей ЕС. Речь идет о сопровождении кораблей в зоне операции, а также передаче данных по морскому судоходству. Корабли будут защищать от атак в соответствии с нормами международного права.

Штаб-квартиру миссии организуют в греческом городе Ларисса.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, запуск операции возможен непосредственно после заседания глав МИД ЕС, запланированного на 19 февраля.

Поскольку у ЕС нет собственного флота, для операции привлекут корабли, добровольно представленные участниками союза. О согласии поделиться судами уже объявили Германия и Бельгия.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которые блокируют большую часть принадлежащего стране побережья Красного моря ранее предупредили о готовности нападать на любые корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать с них экипажи и не приближаться к таким судам. которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Некоторые судоходные компании уже заявили, что намерены приостановить перевозки.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.