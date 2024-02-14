МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн, говорится в презентации гендиректора компании Олега Белозерова. Турция закупила рекордное количество российского угля

РЖД в среду проводят заседание правления компании по итогам 2023 года.

"Исторический максимум… 161 миллион тонн объем перевозок в сообщении с КНР… +36% к 2022 году", — говорится в презентации Белозерова.

Глава РЖД отметил, что год назад план на 2023 год по росту объема перевозок в сообщении с Китаем на 10% рассматривался как оптимистичный.

"Результаты превзошли все ожидания. По итогам года объем составил рекордный 161 миллион тонн, что на 36% выше уровня 2022 года. Важную роль в этих перевозках сыграла работа погранпереходов", — отметил Белозеров.