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РЖД зафиксировали исторический максимум перевозок с Китаем
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РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн, говорится в... ПРАЙМ, 14.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, китай, ржд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн, говорится в презентации гендиректора компании Олега Белозерова.
РЖД в среду проводят заседание правления компании по итогам 2023 года.
"Исторический максимум… 161 миллион тонн объем перевозок в сообщении с КНР… +36% к 2022 году", — говорится в презентации Белозерова.
Глава РЖД отметил, что год назад план на 2023 год по росту объема перевозок в сообщении с Китаем на 10% рассматривался как оптимистичный.
"Результаты превзошли все ожидания. По итогам года объем составил рекордный 161 миллион тонн, что на 36% выше уровня 2022 года. Важную роль в этих перевозках сыграла работа погранпереходов", — отметил Белозеров.